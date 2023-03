POL-F: 230321 - 0344 Frankfurt - Sachsenhausen: "WhatsApp" - Betrugsmasche erneut erfolgreich

Frankfurt (ots) - (dr) Ein Trio von mutmaßlichen Buntmetalldieben konnte am Sonntag, den 19. März 2023, in Niederrad festgenommen werden. Um kurz nach 15.00 Uhr betraten drei Männer unrechtmäßig ein in der Lyoner Straße befindliches, leerstehendes Bürogebäude. Zu ihrem Pech bemerkte dies auch der Sicherheitsdienst, der sie über Sicherheitskameras wahrnahm. ...

