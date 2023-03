Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230320 - 0341 Frankfurt-Niederrad: Einbrecher im leerstehenden Bürogebäude

Frankfurt (ots)

(dr) Ein Trio von mutmaßlichen Buntmetalldieben konnte am Sonntag, den 19. März 2023, in Niederrad festgenommen werden.

Um kurz nach 15.00 Uhr betraten drei Männer unrechtmäßig ein in der Lyoner Straße befindliches, leerstehendes Bürogebäude. Zu ihrem Pech bemerkte dies auch der Sicherheitsdienst, der sie über Sicherheitskameras wahrnahm. Über den Polizeinotruf erging eine Meldung. Eine Vielzahl an Polizeikräften begab sich zu der gemeldeten Anschrift und umstellte das Gebäude. Vor Ort konnte von den Beamten ein eingeschlagenes Kellerfenster und eine aufgebrochene Tür festgestellt werden. In der Folge kam es zur Durchsuchung des Bürogebäudes. Im 9. Obergeschoss trafen Polizeibeamte auf die drei Eindringlinge, drei Männer im Alter von 18, 30 und 34 Jahren, die letztlich widerstandslos festgenommen werden konnten. In einem anderen Stockwerk lagen mehrere abgeschnittene Kupferkabel, die offenbar schon für den Abtransport bereitgelegt waren.

Die drei Festgenommenen kamen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf ein nahegelegenes Polizeirevier. Nach Zahlung einer angeordneten Sicherheitsleistung wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen die Männer wird nun aufgrund des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell