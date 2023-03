POL-F: 230320 - 0340 Frankfurt-Bornheim: Auseinandersetzung am Parlamentsplatz - Schusswaffe gemeldet

Frankfurt (ots) - (fue) Am Sonntag, den 19. März 2023, gegen 10.25 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass in ein Lokal in der Schweizer Straße eingebrochen wurde. Diebe hatten neben Rotwein, Tequila und einer Kaffeemühle auch ein iPad entwendet. Es gelang, das iPad in der Münchener Straße zu orten und zwei tatverdächtige Personen, 38 und 39 Jahre alt, ...

