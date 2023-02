Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an PKW in Schortens

Schortens (ots)

In der Nacht zum 23.02.2023 ist es in der Accumer Straße in Schortens zu einer Sachbeschädigung an Kfz gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat den ordnungsgemäß geparkten Transporter beschädigt, indem er zwei Winterreifen zerstochen hat.

Wer hat im Tatzeitraum auffälliges Verhalten wahrgenommen und kann Hinweise zum Tathergang geben? Die Polizeistation Schortens bittet um Kontaktaufnahme unter 04461/9849330.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell