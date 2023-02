Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: 35 Geschwindigkeitsüberschreitungen in 4,5 Stunden

Sande/Cäciliengroden (ots)

An der Bahnüberführung von Sande in Richtung Cäciliengroden ist die maximale Geschwindigkeit von 20 km/h angeordnet. Für Fußgänger ist die Brücke nicht zugelassen, für Radfahrer schon.

Am 17.02.2023, zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr und am 22.02.2023, zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr führte die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Geschwindigkeitskontrollen durch. "Die Ergebnisse haben mich mehr als überrascht", so Sven Schwarz, Leiter der Verfügungseinheit. An beiden Tagen registrierte die Polizei innerhalb kürzester Zeit 35 Verstöße, die teilweise weit über 40 km/h lagen. "Erstaunlich, wie viele Radfahrer diese Brücke befahren und ständig den hohen Geschwindigkeiten der Fahrzeuge ausgesetzt sind", so Schwarz weiter.

Auch, wenn die angehaltenen Fahrzeugführer- und Führerinnen mit hohen Bußgeldern und teilweise auch mit Punkten rechnen müssen, zeigten sie sich ausnahmslos einsichtig. Die Polizei wird auch zukünftig Kontrollen dort durchführen.

