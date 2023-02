Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Überfall auf Spielothek in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 21.02.2023, gegen 00:00 Uhr, betritt ein mit Sturmhaube und Sonnenbrille maskierter Täter die Spielothek in der Grenzstraße in Wilhelmshaven, und fordert unter Vorhalt eines langen, schwarzen, Messers den 30-jährigen Mitarbeiter der Spielothek dazu auf, Geld auszuhändigen. Dieser Aufforderung wird nachgekommen, sodass der Täter im Anschluss mit einem niedrigen dreistelligen Betrag in unbekannte Richtung flüchtet. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 170cm groß - schlank - 19-24 Jahre alt - tiefblaue / schwarze Jacke - schwarzer Rucksack mit weißen Streifen - Schwarze Sturmhaube - Schwarze Sonnenbrille - Schwarze "Winterhandschuhe"

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zum Täter oder zum Tathergang machen können, sich unter 04421/942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell