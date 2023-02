POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens

Wilhelmshaven (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am Montag, den 20.02.2023, im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr Kupferrohre aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Weserstraße im Bereich der Deichstraße. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in ...

