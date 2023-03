Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230320 - 0337 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahmen nach Einbruchdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 19. März 2023, gegen 10.25 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass in ein Lokal in der Schweizer Straße eingebrochen wurde. Diebe hatten neben Rotwein, Tequila und einer Kaffeemühle auch ein iPad entwendet.

Es gelang, das iPad in der Münchener Straße zu orten und zwei tatverdächtige Personen, 38 und 39 Jahre alt, festzunehmen. Die beiden Männer trugen noch das iPad und Teile der anderen Beute bei sich. Der 39-Jährige führte noch 4,06 Gramm Amphetamin mit sich. Bei dem 38-Jährigen wurde ein Scheckkartenmäppchen aufgefunden, in dem sich Karten befanden, welche bei einem Pkw-Aufbruch in der Poststraße in der Nacht vom 17. auf den 18. März 2023 entwendet wurden.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

