Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: 11 durch Reizgas verletzte Personen in Einkaufszentrum

Homberg (ots)

Homberg

Unbekannte Täter versprühen Reizgas - 11 Personen verletzt Tatzeit: 13.02.2023, 16:49 Uhr Insgesamt 11 Personen wurden gestern Nachmittag durch Reizgas verletzt, welches von unbekannten Jugendlichen in einem Einkaufszentrum in der August-Vilma-Straße versprüht wurde. Vier Jugendliche, drei Jungs und ein Mädchen, haben gestern Nachmittag im Eingangsbereich eines Einkaufszentrums in der August-Vilmar-Straße einen unbekannten Reizstoff versprüht. Direkt danach verließen sie das Gebäude und flüchteten in unbekannte Richtung. Mehrere Personen im Einkaufszentrum klagten anschließend über eine Reizung der Atemwege und verständigten den Rettungsdienst. Nach Eintreffen der Rettungs- und Polizeikräfte wurde mit der Räumung des Gebäudes begonnen. Nach Abschluss der Räumung wurde das Gebäude durch die Feuerwehr gelüftet. Zehn Verletzten wurden nach ambulanter Behandlung im Rettungswagen vor Ort wieder entlassen. Ein verletztes Kleinkind wurde durch die Eltern in eine Kasseler Klinik verbracht. Von den vier jugendlichen Tätern ist bekannt, dass sie zwischen 14 und 16 Jahren alt sind. Das Mädchen soll ca. 180 cm groß sein und lange dunkle Haare haben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung ist eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

