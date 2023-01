Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Emmelshausen (ots)

Am Sonntag, den 22.01.2023, um ca. 21:30 Uhr, beabsichtigte der Fahrer eines dunklen BMW Touring auf dem Parkplatz des Lidl-Discounters in der Straße "Am Stadion" seine Fertigkeiten als Driftkünstler zu verfeinern. Augenscheinlich luden die vorherrschenden Witterungsverhältnisse mit Schnee und Eis dazu ein, verbotswidrig ein paar "Donuts" zu drehen. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die dazu erforderlichen Fahrfertigkeiten - möglicherweise aufgrund altersbedingter Selbstüberschätzung - nicht im vollen Umfang vorhanden waren und eine Gebäudeecke des dortigen Discounters diese Einschätzung schmerzhaft teilen musste: Der Pkw kollidierte bei einem Drift mit der Gebäudeecke, sodass Sachschaden in bislang unbekannter Höhe entstand. Auch der Pkw blieb nicht ohne Blessuren, da Fahrzeugteile vor Ort verblieben. Der Fahrer flüchtete nach ausführlicher Begutachtung des Schadens vom Parkplatz, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren und fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Tatfahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der PI Boppard in Verbindung zu setzen.

