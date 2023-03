Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230320 - 0336 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Raub

Frankfurt (ots)

(th) Am Sonntag (19. März 2023) kam es gegen 12.40 Uhr zu einem Raub zum Nachteil eines 38-jährigen Mannes. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Der 38-jährige Geschädigte war fußläufig in der Kaiserstraße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 58 von zwei Unbekannten zu Boden gestoßen und seiner Geldbörse beraubt wurde. Bei dem Versuch dies abzuwehren schlug einer der beiden unbekannten Täter dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell