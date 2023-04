Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1672

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall der sich am Donnerstag (20.04.2023) gegen 14:25 Uhr auf der Kreisstraße 1672 bei Benningen am Neckar ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 73-Jähriger Lenker eines Traktors befuhr von Benningen am Neckar kommend die Kreisstraße 1672 in Richtung Ludwigsburg. Hinter dem Traktor fuhr zu diesem Zeitpunkt eine bislang unbekannte Kehrmaschine mittlerer Größe. Um nach links auf einen Feldweg abzubiegen, verlangsamte zunächst der Traktorfahrer seine Geschwindigkeit und in der Folge auch der bislang unbekannte Fahrer der Kehrmaschine. Den beiden Arbeitsmaschinen folgte aus gleicher Richtung ein 22-jähriger Ford-Lenker. Da der Ford-Lenker die beiden langsamen Fahrzeuge überholen wollte, scherte er nach links zum Überholmanöver aus. Auf Höhe des Traktors kam es zur Kollision zwischen dem Ford und dem abbiegenden Traktor. Hierdurch wurde der Ford nach links in ein Feld abgewiesen. Es entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund von unterschiedlichen Angaben der beiden Unfallbeteiligten zum Unfallhergang sucht das Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Insbesondere wird der bislang unbekannte Fahrer der Kehrmaschine gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei zu melden.

