POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, gegen 18.45 Uhr, fuhr ein 31 Jahre alter Fahrer mit seinem Motorrad der Marke Yamaha auf der Stuttgarter Straße in Richtung Ludwigsburg. Auf Höhe der Straße "Im Aurain" wollte er wegen eines Rückstaus von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln. Zum selben Zeitpunkt wechselte ein vor dem Motorrad fahrender VW Phaeton ebenfalls von der linken auf der die rechte Spur. Vermutlich vom Fahrvorgang des VW überrascht, kam der Motorradfahrer in der Folge zu Sturz und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die Fahrerin des VW Phaeton setzte ihre Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der 31-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem VW Phaeton geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, unter Tel. 07142/4050 oder per Email an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

