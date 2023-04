Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Unfall

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 23:40 Uhr überfuhr ein 33-jähriger Hyundai-Fahrer in der Tübinger Straße Höhe Schönbuch Straße zunächst eine Verkehrsinsel und ein Verkehrszeichen. Danach überholte er den Seat eines 41-Jährigen, hielt vor diesem an und fuhr im Anschluss rückwärts gegen den Seat. Im weiteren Verlauf setzte der Hyundai seine Fahrt unbeirrt fort, kam auf die Gegenspur und zwang dadurch zwei weitere 38 und 53 Jahre alte Fahrzeugführerinnen seitlich auszuweichen, um nicht mit dem Hyundai frontal zusammen zu stoßen. Kurz danach hielt der Hyundai-Fahrer an, verließ sein Fahrzeug und konnte von eintreffenden Polizeibeamten angetroffen werden. Der Fahrer des Hyundai stand unter Alkoholeinfluss, weswegen er sich einer Blutentnahme unterziehen musste und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Hyundai sowie der Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten jeweils abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 17.000 Euro geschätzt. Die beiden ausweichenden Pkw wurden nicht beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell