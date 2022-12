Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl aus Pkw

Attendorn (ots)

Am Mittwoch (7. Dezember) hat ein 67-Jähriger Anzeige wegen Diebstahl aus seinem in der "Niederste Straße" geparkten Pkw erstattet. Der Geschädigte hatte festgestellt, dass ein Unbekannter am Samstag (3. Oktober) gegen 09:50 Uhr aus seinem am Haus geparkten Pkw verschiedene Wertgegenstände gestohlen hatte. Aufgrund von eingesehen Videoaufnahmen kann der Täter folgendermaßen beschrieben werden:

Alter: 22 bis 30 Jahre alt

Größe: 170cm bis 180cm groß Aussehen: südeuropäischer Phänotypus, schwarze Brille, dunkle Haare, dunkler Bart Bekleidung: rote Winterjacke, blaue Jeanshose, schwarze Sneakerschuhe, schwarze Kappe der Marke Nike

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

