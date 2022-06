Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Erstmeldung: Lkw mit Gefahrgut verunfallt

Offenbach (ots)

Erstmeldung: Lkw mit Gefahrgut verunfallt - A 66 / Bad Soden-Salmünster

(lei) Ein Großaufgebot an Feuer- und Polizeikräften befindet sich derzeit auf der Autobahn 66 bei Bad Soden-Salmünster. Gegen 13.45 Uhr verunfallte dort in Höhe der Kinzigtalbrücke ein Gefahrstoff-Lkw in Fahrtrichtung Fulda. Nach ersten Erkenntnissen ist dieser mit einer ätzenden Flüssigkeit beladen. Die Feuerwehr hat einen Gefahrenradius eingerichtet. Die Autobahn ist derzeit in beide Richtung vollgesperrt. Erkenntnisse über verletzte Personen liegen bislang nicht vor. Es wird nachberichtet.

Offenbach, 24.06.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

