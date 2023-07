Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Schusswaffe bedroht und Geld gefordert.

Stuttgart-Mitte (ots)

In der Nacht zum Sonntag (08.07.2023) wurde ein 41-jähriger Mann in der Klettpassage bedroht und ausgeraubt.

Der Geschädigte befand sich gegen 22.00 Uhr in einer öffentlichen Toilette in der Klettpassage und wurde beim Verrichten der Notdurft von drei unbekannten Männern angesprochen. Einer der Täter bedrohte ihn mit einer Schusswaffe, die zwei anderen Täter zeigten dem Geschädigten jeweils ein Messer und forderten ihn auf, seine Bauchtasche auszuhändigen. Aufgrund der Bedrohungssituation kam der Geschädigte der Aufforderung nach und schloss sich dann in einer Toilettenkabine ein. Alle drei Täter haben dunkle Hautfarbe und sind zirka 180 bis 190 Zentimeter groß. Ein Messerträger trug ein gelbes T-Shirt und eine grüne Hose. Der zweite Messerträger war bekleidet mit einer Jeanshose, einem dunklen T-Shirt und trug eine weiße Basecap. Der Täter mit der Schusswaffe hatte eine Glatze, war mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen hellen Hose bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell