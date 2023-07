POL-S: Personengruppe raubt 26-jährigen Mann aus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 30-jähriger Mann ist in der Nacht zum Samstag (08.07.2023) an der Stadtbahnhaltestelle Rathaus beraubt worden. Gegen 05.55 Uhr wurde der Geschädigte von einem 31-Jährigen zunächst verbal angegangen. Der Täter versetzte dem 30-Jährigen dann unvermittelt einen Kopfstoß ins Gesicht, zog ihm seinen Geldbeutel aus der Hosentasche und ging in Richtung Leonhardsviertel flüchtig. Hier wurde er ...

