POL-S: Pedelec-Fahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots) - Ein 50-jähriger Ladendetektiv hat sich am Freitag (07.07.2023) beim Versuch einen Ladendieb festzuhalten leicht verletzt. Kurz vor 14.00 Uhr beobachtete der 50-Jährige in einem an der Sophie-Tschorn-Straße gelegenen Lebensmittelgeschäft einen Mann, wie dieser eine Sushibox in seine Umhängetasche steckte und lediglich zwei Flaschen Bier an der Kasse bezahlte. Der Detektiv sprach den ...

mehr