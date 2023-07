Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Motorradfahrer nach Unfall gestorben

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein 60 Jahre alt gewordener Motorradfahrer ist am Donnerstag (06.07.2023) nach einem Verkehrsunfall in der Nord-Süd-Straße gestorben. Der 60-Jährige war gegen 15.20 Uhr in der Nord-Süd-Straße unterwegs. Den Ermittlungen zufolge soll er mit seiner Harley-Davidson an der Einmündung Breitwiesenstraße mehrere Fahrzeuge trotz durchgezogener Linie überholt haben. Als ihm Autos entgegenkamen, sei er wieder nach rechts gezogen, habe dabei die Kontrolle über sein Motorrad verloren und stürzte. Zeugen begannen sofort, den 60-Jährigen zu reanimieren. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

