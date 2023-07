Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer mit achtjährigem Sozius gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer sowie sein achtjähriger Sohn erlitten am Donnerstagnachmittag (06.07.2023) bei einem Verkehrsunfall in der Neckartalstraße Verletzungen. Vater und Sohn waren gegen 13.00 Uhr mit einem Motorrad der Marke Yamaha in der Neckartalstraße in Fahrtrichtung Esslingen unterwegs, als der 42-Jährige kurz nach der Ausfahrt aus dem Rosensteintunnel den Lkw eines 34 Jahre alten Mannes überholte. Beim Wiedereinordnen touchierte er den Lkw, kam zu Fall und geriet unter das Fahrzeug. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den leichtverletzten Motorradfahrer sowie um dessen schwerverletzten achtjährigen Sohn und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

