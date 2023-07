Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Empfindlicher Schlag gegen Bandenkriminalität - Wohnungen durchsucht - Drei Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart/Kornwestheim/Remseck am Neckar (ots)

Polizeibeamte, darunter Einsatzkräfte von Spezialeinheiten, haben am Donnerstagmorgen (06.07.2023) vier Wohnungen und Geschäftsräume in Kornwestheim und Remseck am Neckar durchsucht und drei Tatverdächtige im Alter von 18, 18 und 19 Jahren aufgrund bereits zuvor erlassener Haftbefehle festgenommen. Den Festnahmen waren komplexe internationale Ermittlungen im Kontext von Callcenter-Betrugsdelikten mit dem Modus Operandi "Falsche Polizeibeamte", vorausgegangen. Die Ermittler arbeiteten dabei eng mit den Landeskriminalämtern Steiermark und Vorarlberg zusammen. Dem Trio wird vorgeworfen, als Teil einer Bande an Telefontrickbetrügereien in Deutschland und Österreich beteiligt gewesen zu sein. Die drei jungen Männer sollen dabei als Abholer und sogenannte Logistiker tätig gewesen sein. Unter anderem sollen die drei Tatverdächtigen, gemeinsam mit einem weiteren, bereits in anderer Sache in Untersuchungshaft befindlichen 20-jährigem Tatverdächtigen, im Mai 2023 eine Geldabholung im österreichischen Dornbirn durchgeführt und anschließend die Tatbeute in Höhe von ca. 30.000 EUR unter sich aufgeteilt haben. Die Tatverdächtigen gehören teilweise mutmaßlich auch zu den beiden rivalisierenden Gruppierungen im Großraum Stuttgart, die in der Vergangenheit auch durch schwere Gewalttaten und Schussabgaben in Erscheinung getreten sind. Die Ermittler beschlagnahmten umfangreiches Beweismaterial, das nun ausgewertet werden muss, darunter Mobiltelefone, Bargeld, ein Einhandmesser, einen Schlagring und einen Teleskopschlagstock. Die drei Tatverdächtigen mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit werden im Laufe des Tages dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Polizeipräsident Markus Eisenbraun: "Die heutigen Durchsuchungsmaßnahmen und die Festnahme der drei Tatverdächtigen zeigen, dass unsere Taktik der 1.000 Nadelstiche erfolgreich ist. Gemeinsam mit unseren Partnern der Ermittlungskooperation des Landeskriminalamts mit den Polizeipräsidien Ludwigsburg, Reutlingen, Stuttgart und Ulm werden wir nicht nachlassen, die jungen Männer der rivalisierenden Gruppierungen mit allen polizeilichen Mitteln und in Bezug auf alle möglichen Aktivitäten in den Blick zu nehmen. "

