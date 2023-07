POL-S: 14-Jährige sexuell belästigt- Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (05.07.2023) einen 22 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Drogeriemarkt an der Königstraße Parfums im Wert von über 300 Euro gestohlen zu haben. Der Tatverdächtige soll zunächst einen Parfumtester aus der Auslage genommen haben, ...

mehr