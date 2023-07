Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Auf frischer Tat ertappt - Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (05.07.2023) einen 22 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Drogeriemarkt an der Königstraße Parfums im Wert von über 300 Euro gestohlen zu haben. Der Tatverdächtige soll zunächst einen Parfumtester aus der Auslage genommen haben, das Sicherungsetikett abgemacht und in seine Jackentasche gesteckt haben. Dann soll er ein weiteres Parfum genommen und in eine präparierte Tasche gesteckt haben. Nachdem er das Geschäft verlassen wollte, sprach ihn ein 50 Jahre alter Detektiv an und übergab ihn den alarmierten Polizisten. Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen den 22 Jahre alten Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit am Donnerstag (06.07.2023) beim Amtsgericht Stuttgart Antrag auf Durchführung eines beschleunigten Verfahrens gestellt.

