Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rucksack gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (05.07.2023) einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Leonhardsplatz einer 54 Jahre alten Frau den Rucksack gestohlen zu haben. Die 54-Jährige saß gegen 07.00 Uhr auf einer Sitzbank, als der 25-Jährige hinzukam und anfing, mit einem Messer auf eine dortige Baustellenabsperrung einzustechen. Anschließend ging er auf die 54-Jährige zu und nahm ihren Rucksack, in dem sich Getränke und Kleidungsstücke im Wert von rund 50 Euro befanden, an sich und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Wilhelmsplatz. Polizeibeamte nahmen ihn gegen 10.15 Uhr im Leonhardsviertel vorläufig fest und beschlagnahmten das Messer. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

