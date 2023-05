Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Lötzbeuren (ots)

Am 29.05.2023 kam es gegen 13:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kradfahrer in der Gemarkung Lötzbeuren. Dieser befuhr mit seinem Krad als letztes Fahrzeug einer Kolonne von 4 Motorrädern die K 133 in Fahrtrichtung Lötzbeuren und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad. Daraufhin kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierdurch zog sich der Fahrer schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu, sein Krad war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Im Einsatz befanden sich neben der Polizeiinspektion Zell ein Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber.

