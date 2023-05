Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Radtour endet tödlich

Mehren (ots)

Am heutigen Morgen melden Spaziergänger einen offensichtlich verstorbenen Radfahrer auf einem Feldweg in der Gemarkung Mehren. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des 49-jährigen Radfahrers aus der Verbandsgemeinde Daun feststellen. Erste Ermittlungen vor Ort deuten auf ein Sturzgeschehen des Pedelec-Fahrers auf einem abschüssigen Weg hin. Trotz Tragens eines Helmes zog sich der Fahrer offenbar tödliche Verletzungen zu. Hinweise auf einen weiteren Beteiligten liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

