Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mehrere Trunkenheitsfahrten im Dienstgebiet der PI Bitburg, ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bitburg (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden durch die Beamt*innen der Polizeiinspektion Bitburg insgesamt 6 Trunkenheitsfahrten unter dem Einfluss von Alkohol- oder Betäubungsmitteln festgestellt. Zusätzlich konnte eine Trunkenheitsfahrt im Vorfeld verhindert werden und es musste ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss aufgenommen werden.

Am Freitagvormittag wurde eine 33-Jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW in Echternacherbrück einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Verdachtsmomente auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Der durchgeführte Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Im Fahrzeug konnten geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Am frühen Freitagmittag wurde ein 35-Jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW in der Ortslage Speicher kontrolliert. Nach entsprechenden Feststellungen reagierte der Drogenschnelltest auch in diesem Fall positiv auf THC.

Am Freitagabend konnten gegen 18:15 Uhr in Echternacherbrück bei einem 38-Jährigen PKW Führer ebenfalls Anzeichen für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Der durchgeführte Vortest reagierte positiv auf Morphin/ Opiate.

In der Nacht auf den darauffolgenden Samstag wurde gegen 23:30 Uhr eine 46-Jährige Frau mit ihrem PKW im Bereich Spangdahlem, nach vorangegangenen Zeugenhinweisen kontrolliert. Bei ihr konnte ein Atemalkoholwert von knapp über 2 Promille festgestellt werden. Eine Pressemitteilung mit Zeugenaufruf wurde bereits veröffentlicht.

Am Samstagabend gegen 19:15 Uhr wurde ein 20-Jähriger Mann mit seinem PKW in Speicher einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass er noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Auch hier ergaben sich Verdachtsmomente für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Der durchgeführte Schnelltest reagierte positiv auf Amphetamin.

Am Sonntagmorgen ereignete sich auf der L36 zwischen Gransdorf und Oberkail ein Verkehrsunfall. Ein 33-Jähriger Fahrzeugführer kollidierte mit seinem PKW mit der Schutzplanke. Der PKW und die Schutzplanke wurden erheblich beschädigt. Ein mit dem Fahrzeugführer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 2,5 Promille.

Wenig später konnte in Bitburg gegen 04:15 Uhr eine Trunkenheitsfahrt durch Zeugen verhindert werden. Eine 48-Jährige Frau beabsichtigte nach Zeugenangaben unter erheblichem Alkoholeinfluss mit ihrem PKW loszufahren. Die Zeugen hinderten die Frau daran und verständigten die Polizei. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt.

Am Sonntagvormittag um 10:30 Uhr wurde im Rahmen einer weiteren Verkehrskontrolle ein 28-Jähriger Mann mit seinem PKW auf der B51 bei Bitburg kontrolliert. Die eingesetzten Beamten konnten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug feststellen. Der Verdacht eines vorangegangenen Konsums konnte anschließend bestätigt werden. Im Fahrzeug wurden Konsumutensilien mit Resten von Betäubungsmitteln aufgefunden.

Gegen alle genannten Fahrzeugführer*innen wurden die zutreffenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell