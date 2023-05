Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kyllburg (ots)

Am 26.05.2023, im Zeitraum zwischen 14:30 und 17:00 Uhr, kam es in der Talstraße in Kyllburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Vermutlich ist ein bislang unbekanntes Fahrzeugs mit Anhänger beim Vorbeifahren mit dem dort geparkten Pkw kollidiert. Daraufhin entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder -verursacher machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell