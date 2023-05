Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Einladung zum Pressetermin: Gegen sexualisierte Gewalt an Kindern

Hannover (ots)

"Gegen sexualisierte Gewalt an Kindern. Herausforderungen und Erfordernisse in Niedersachsen" - so lautet das Thema des diesjährigen Symposiums des Landeskriminalamts (LKA) Niedersachsen. Dazu werden rund 150 Expertinnen und Experten aus verschiedenen Verantwortungsbereichen des Kinderschutzes in Niedersachsen erwartet. Mit seinem Symposium möchte das LKA Impulse setzen und dafür sensibilisieren, Fällen von sexualisierter Gewalt an Kindern gemeinsam entschlossen entgegen zu treten. Ziel ist es, eine noch bessere Vernetzung und Kooperation der beteiligten Institutionen auszubauen. Auf dem Symposium wird neben Fachvorträgen und Diskussionen deshalb auch der Austausch im Fokus stehen, um eine gelingende Zusammenarbeit für einen wirksamen Kinderschutz in Niedersachsen zu fördern.

Im ersten Teil der ansonsten geschlossenen Veranstaltung haben Journalistinnen und Journalisten die Möglichkeit, Foto- und Filmaufnahmen zu fertigen und O-Töne einzuholen. Dazu laden wir Sie ein für:

Dienstag, 16. Mai 2023, ab 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr, Novotel Hannover, Podbielinskistraße 21-23 30163 Hannover

LKA-Präsident Friedo de Vries eröffnet das Symposium um 10:30 Uhr, bevor Kerstin Claus, Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Missbrauchs, das Wort ergreift. Sie ordnet in ihrem Beitrag Chancen und Herausforderungen im Kampf gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen ein. Darauf folgend wird Prof. Dr. med. Anette S. Debertin, Medizinische Hochschule Hannover, über "Sexualisierte Gewalt an Kindern an der Schnittstelle zur Rechtsmedizin" referieren. Der erste Teil endet nach dem sich anschließenden Grußwort von Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens.

Ihre verbindliche Anmeldung richten Journalistinnen und Journalisten bitte bis spätestens Montag, 14. Mai, 15:00 Uhr, an die LKA-Pressestelle unter pressestelle@lka.polizei.niedersachsen.de

Sollten Sie sich einen konkreten Interviewpartner für Ihren O-Ton wünschen, geben Sie dies bitte zur besseren Organisation mit an.

Hintergrund: Das Fachsymposium des LKA Niedersachsen

Das Symposium ist eine themenbezogene Fachveranstaltung und zeigt jeweils relevante und zukunftsweisende Aspekte mit führenden Vertreterinnen und Vertretern der niedersächsischen Strafverfolgungsbehörden sowie aus Wissenschaft und Politik als Teilnehmende oder Vortragende auf, die im Zusammenhang mit dem Aufgabenspektrum des Landeskriminalamtes Niedersachsen stehen. Organisiert wird sie durch das Dezernat "Forschung/Prävention/Jugend" im Landeskriminalamt Niedersachsen. Erstmals fand das Symposium 2008 statt. In diesem Jahr wurde der Teilnehmendenkreis erweitert und setzt sich folgendermaßen zusammen:

- Führungskräfte der Polizei Niedersachsen und aus dem niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport - Innenpolitische Sprecher des niedersächsischen Landtages - Niedersächsische (General-)Staatsanwaltschaften - Vertretungen der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (Kerstin Claus) und Betroffenenbeirat - Vertretungen des niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung - Vertretungen aus dem niedersächsischen Justizministerium - Vertretung aus dem niedersächsischen Kultusministerium - Niedersächsisches Landesjugendamt und niedersächsischer Landesjugendhilfeausschuss - Beauftragte des Opferschutzes und der Prävention - Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - Landesportbund - Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter der Länder - Verbund der niedersächsischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen gegen Gewalt e.V.

