Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: zwei mittelgroße Verkehrsunfälle beschäftigten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein (ots)

Die polizeiliche Arbeit war am Samstag geprägt von zwei mittelgroßen Verkehrsunfällen.

Am 28.05.2023 gegen 13:15 Uhr beabsichtigte eine 20-jährige Fahrzeugführerin von der Bundesstraße 410 zwischen Pelm und Gerolstein auf das Gelände einer dortigen Tankstelle aufzufahren. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Personenkraftwagen, so dass es zu einer Frontalkollision kam. Die Beifahrerin im Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde, wie auch die Unfallverursacherin selbst leicht verletzt. Im entgegenkommenden Fahrzeug wurden alle vier Insassen ebenfalls leicht verletzt. Alle sechs verletzten Personen wurden zur Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide beteiligten Fahrzeuge erlitten massive Schäden und mussten abgeschleppt werden. Durch die Beamt*innen wurde der Verkehr für die Dauer der Unfallaufnahme durch Zeichen und Weisungen geregelt.

Gegen 19:10 Uhr hielt eine Fahrzeugführerin mit ihrem Fahrzeug im Bereich der Raderstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand an, um ihre Beifahrerin, die 16-jährige Tochter hinten rechts aussteigen zu lassen. Als diese die Türe öffnete, übersah sie einen 19-jährigen Radfahrer, welcher auf dem Gehweg fuhr. Es kam zur Kollision, wobei der Radfahrer glücklicherweise trotz nicht getragenem Fahrradhelm nur leicht verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell