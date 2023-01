Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Gaststätte

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Gasthausplatz; Tatzeit: 04.01.23, zwischen 00.00 Uhr und 04.45 Uhr;

In der Nacht zum Mittwoch kam es am Gasthausplatz zu einem Einbruch in eine Gaststätte am Gasthausplatz. Der oder die Täter gelangten über den Hinterhof an eine Nebentür und brachen diese auf. Ob etwas entwendet wurde stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

