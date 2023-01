Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrerin bei Unfall verletzt

Ältere Opelfahrerin flüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Wilbecke in Höhe der Sparkasse; Unfallzeit: 03.01.23, ca. 11.40 Uhr;

Eine ältere Frau setzte am Dienstag ihre Fahrt fort, obwohl sie zuvor einen Unfall verursacht hatte, bei dem eine 57 Jahre alte Fahrradfahrerin aus Borken verletzt wurde. Beide hatten die Brinkstraße in Richtung Wilbecke befahren - in Höhe der Sparkasse stieß die Autofahrerin gegen das Hinterrad der 57-Jährigen, die daraufhin stürzte. Die Unfallverursacherin, eine ältere Dame, setzte ihre Fahrt fort. Sie fuhr einen grauen Opel Meriva oder Agila. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000. (fr)

