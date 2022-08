Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vollbrand einer Scheune; Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnhaus

Ahnsbeck (ots)

Am früher Sonntagmorgen kam es mitten in Ahnsbeck zum Vollbrand einer Scheune. Ein Holzstapel unter dem Schleppdach der Scheune war zunächst in Brand geraten. Innerhalb kürzester Zeit hat das Feuer dann auf die Scheune übergegriffen, welche in der Folge komplett abbrannte. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte durch den Feuerwehreinsatz verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell