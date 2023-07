Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Umhängetasche geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagabend (03.07.2023) einen 57 Jahre alten Mann in der Nordbahnhofstraße zu Boden gestoßen und ausgeraubt. Der 57-Jährige verließ zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr ein Lokal an der Nordbahnhofstraße und lief in Richtung Hallschlag, als sich ihm der unbekannte Mann von hinten näherte und ihn zu Boden stieß. Der Dieb riss ihm die schwarze Umhängetasche, in der sich persönliche Dokumente sowie 40 Euro Bargeld befanden, vom Hals und rannte anschließend in unbekannte Richtung davon. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell