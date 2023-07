Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Lagerraum - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (04.07.2023) Lebensmittel im Wert von 100 Euro aus einem Lagerraum an der Lange Straße entwendet. Die Täter brachen gegen 03.00 Uhr ein Vorhängeschloss auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Lagerraum. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 in Verbindung zu setzen.

