LPI-SHL: Sachbeschädigung an Pkw

Meiningen (ots) - In der Nacht zu Montag brachen bislang unbekannte Täter in einen Schnellimbiss in der Ludwig-Chronegk-Straße in Meiningen ein. Sie griffen zwei aufgestellte Spielautomaten an und entnahmen das Münzgeld. Eine Überwachungskamera zeichnete die Tat auf. Die Aufnahmen werden gegenwärtig ausgewertet. Die Höhe des Sach- und Beuteschadens muss noch ermittelt werden. Zeugenhinweise richten Sie bitte telefonisch an die Meininger Polizei (03693 591-0). ...

mehr