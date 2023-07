Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Eine Leichtverletzte und über 100.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag (04.07.2023) auf der Karl-Kloß-Straße ereignet hat. Eine 19 Jahre alte Frau war gegen 16.00 Uhr mit ihrem Fiat 500 in der Karl-Kloß-Straße in Richtung Böheimstraße unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe der Hausnummer 45 nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen zwei parkende Autos, einen Mercedes GLA und einen Renault Modus, prallte. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die leicht verletzte Frau und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Karl-Kloß-Straße ist wegen der aktuellen Unfallaufnahme noch teilweise gesperrt, es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden. Stand: 17.40 Uhr

