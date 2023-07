Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagmorgen (03.07.2023) einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Drogeriegeschäft an der Königstraße Waren im Wert von über 80 Euro gestohlen zu haben. Ein 50-jähriger Ladendetektiv beobachtete den Tatverdächtigen gegen 09.30 Uhr, wie er ein Parfüm und Modeschmuck in seine Hosentasche gesteckt und anschließend ohne zu bezahlen den Kassenbereich passiert haben soll. Daraufhin sprach ihn der Detektiv an und übergab ihn alarmierten Polizeibeamten. Der spanische Staatsangehörige wurde am Dienstag (04.07.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls erließ und diesen in Vollzug setzte.

