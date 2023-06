Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwangsräumung endet mit SEK Einsatz

Celle (ots)

Lachendorf - Am heutigen 13.06.2023 wollten die Kollegen/-innen der Polizei Lachendorf, gemeinsam mit einer Gerichtsvollzieherin des Amtsgericht Celle, eine Zwangsräumung eines 59-jährigen in der Straße Am Heuberg vollstrecken. Vor Ort zeigte sich der 59-jährige alles andere als kooperativ. Während des Einsatzes hat sich der 59-jährige mit einem Küchenmesser bewaffnet und kündigte sogar seinen Suizid an. Aus diesem Grund ist auch das Spezialeinsatzkommando und die Verhandlungsgruppe hinzugezogen worden. Gegen 13:15 Uhr konnte der 59-jährige überwältigt und festgenommen werden. Bei dem Einsatz ist niemand verletzt worden.

