POL-CE: Sperrmüllbrand greift auf Wohnhaus über

Celle (ots) - Celle - Am heutigen 06.06.2023 kontrollierten Kollegen des Streifendienst in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:30 Uhr die Einhaltung des Haltegebot im Bereich Wittinger Straße / Dammaschwiese am dortigen Stop-Schild. Neun Verstöße sind festgestellt und geahndet worden. Trotz des Verwarngeldes gab es nicht nur von Passanten ein positives Feedback, sondern auch von den Betroffenen selbst. Rückfragen bitte ...

