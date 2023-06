POL-CE: Kontrolle an der Fahrradstraße

Celle (ots) - Wathlingen - Zu einem ungewöhnlichem Diebstahl in der Straße Dannhorstweg ist es in der Zeit zwischen dem 03.06.23 und 04.06.23 gekommen. Eine bislang nicht bekannte Täterschaft hat hier das Grundstück der Geschädigten betreten und diverse Weinblätter von den Reben entwendet. Bei der Tat sind weitere Pflanzen im Beet zerstört worden. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Wathlingen unter 05144/495460 zu wenden. ...

