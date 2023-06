Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit Rollerfahrer

Celle (ots)

Winsen(Aller) - Am 05.06.2023, gegen 12:55 Uhr, erhält die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Kleinkraftrad. Auf Grund der ersten Meldung wird auch ein Rettungshubschrauber, mit einem Notarzt, angefordert. Zum jetzigen Zeitpunkt ist zum Unfallhergang bekannt, dass der Fahrzeugführer des Transporters auf der Poststraße in Richtung Südwinsen gefahren ist. Unmittelbar vor der Kreuzung Celler Straße/Kirchstraße habe der Transporter nach links auf den Parkplatz der dortigen Fleischerei fahren wollen. Beim Abbiegen nimmt der Fahrzeugführer das Geräusch des stürzenden Rollers wahr. Nach ersten Erkenntnissen ist es nicht zum Zusammenstoß zwischen dem Roller und dem Transporter gekommen. Der Rollerfahrer ist mit dem Rettungswagen, zur weiteren Untersuchung, in das allgemeine Krankenhaus Celle gebracht worden. Mögliche Zeugen des Vorfalls, die noch keinen Kontakt zu den Kollegen vor Ort hatten, werden gebeten sich an die Polizei in Wietze unter 05146/986230 zu wenden.

