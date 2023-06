Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand einer Lagerhalle

Celle (ots)

Wathlingen - Am 03.06.2023, gegen 02:15 Uhr, ist es zu einer Brandmeldung in der Wathlinger Kolonie gekommen. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei ist festgestellt worden, dass eine Lagerhalle eines ehemaligen Betonwerk an der Straße Zum Damfleth in Vollbrand steht. Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten gestalteten sich die Löschmaßnahmen zunächst schwierig. Tatsächlich dauerten die Löscharbeiten bis zum Vormittag an. Der Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen wird von Brandstiftung ausgegangen. Ein Tatzusammenhang zwischen anderen kleineren Bränden im Bereich der Samtgemeinde Wathlingen kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht hergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen die zum Zeitpunkt des Brandgeschehens, oder auch in der Zeit davor Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Celle unter 05141/277 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell