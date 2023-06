Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchte Vergewaltigung - Zeugen gesucht

Celle (ots)

Celle - Am frühen Morgen des 04.06.2023, zwischen 4 Uhr und 5 Uhr, soll es am Celler Hafen zu einer versuchten Vergewaltigung gekommen sein. Eine 26-jährige Frau hat sich auf den Treppen an der Westseite des Hafens mit zwei ihr bekannten Männern aufgehalten und gemeinsam ist Alkohol getrunken worden. Einer der Männer habe dann begonnen sich der Dame körperlich zu nähern und sowohl sich als auch die Frau teilweise entkleidet. Die junge Frau habe dem Mann deutlich gesagt, dass sie das nicht wolle. Weiterhin gibt die junge Frau an, dass sie in der Zeit Personen im Umfeld wahrgenommen habe, welche an der Treppe vorbeigekommen sind und sie, sowie die zwei Männer hätten sehen können. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich unter 05141/277 0 zu melden.

