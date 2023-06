POL-CE: Weinblatt-Diebstahl

Celle (ots) - Wathlingen - Am 03.06.2023, gegen 02:15 Uhr, ist es zu einer Brandmeldung in der Wathlinger Kolonie gekommen. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei ist festgestellt worden, dass eine Lagerhalle eines ehemaligen Betonwerk an der Straße Zum Damfleth in Vollbrand steht. Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten gestalteten sich die Löschmaßnahmen zunächst schwierig. Tatsächlich dauerten die Löscharbeiten bis zum Vormittag an. Der Schaden wird auf 200.000 ...

