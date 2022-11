Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Haßloch (ots)

Am Samstag, den 26.11.2022, ereignete sich gegen 23 Uhr auf der K14 zwischen Haßloch und Böhl ein Verkehrsunfall, bei dem eine männliche Person leicht verletzte wurde. Ein 28-Jährige Kraftfahrzeugführer aus dem Landkreis Bad Dürkheim kam mit seinem PKW, ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers, in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. In der Folge überschlug sich der Personenkraftwagen mehrfach und blieb auf einem angrenzenden Feld liegen. Der Fahrzeugführer konnte den schwer beschädigte PKW aus eigener Kraft verlassen. Glücklicherweise befanden sich keine weiteren Personen im Fahrzeug. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,92 Promille festgestellt. Aufgrund dessen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt. Zur medizinischen Behandlung wurde der 28-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Am Personenkraftwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell