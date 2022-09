Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Randalierer in der Vogesenstraße

Landau (ots)

Durch mehrere Anwohner wurde am Samstagmittag ein Randalierer in der Vogesenstraße gemeldet. Dieser habe laut herumgeschrien, Passanten angepöbelt und bedroht, sowie ein Verkehrsschild und einen mitgeführten kleinen Schrank demoliert. Der auffällig große, etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung Bahnhof und konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Sollte jemand den flüchtigen Randalierer erkannt haben, bittet die Polizei Landau um Zeugenhinweise unter 06341/2870.

