POL-PDLD: Verkehrsunfall am Stauende - zwei Personen verletzt

A65 / Landau-Zentrum (ots)

Am Freitag, 02.09.2022 ereignete sich um 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Dabei fuhr ein 48-jähriger Mann aus dem Schwarzwald mit seinem Sattelzug am Stauende auf den vor ihm abbremsenden Pkw auf. Der 48-jährige Fahrer des Peugeot und sein 28-jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 15500EUR. Aufgrund des Verkehrsunfalles kam es zu weiteren Verkehrsbehinderungen.

