POL-PDLD: Verkehrsunfall mit gestürztem Fahrradfahrer

Burrweiler (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 67-jähriger Niederländer am Freitag, 02.09.2022 gegen 14:00 Uhr zu, der mit seinem Fahrrad auf einem Radweg neben der L504 in Höhe Burrweiler stürzte. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit übersah er eine Bodenwelle und kam dabei zum Sturz. Vorsorglich wurde der Mann in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, konnte dies nach einer ambulanten Behandlung jedoch wieder verlassen.

